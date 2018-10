Samenwerking met Franse Dangel Toyota introduceert Proace 4x4

Met je bestelbus door elk denkbaar terrein, wie wil dat nu niet? Vanaf eind november is het - naar eigen zeggen - mogelijk met de Toyota Proace, want door een samenwerking met Automobiles Dangel komt een 4x4 aandrijflijn beschikbaar voor de bus. Enkel in Nederland!

Automobiles Dangel kennen we sinds 1975 als aanpasser van personen- en bedrijfswagens uit de PSA Groep. De Peugeot 504 en 505 4x4 zijn daar misschien wel de bekendste voorbeelden van. Recent zagen we nog de Peugeot Rifter 4x4 Concept: de nieuwe compacte besteller gehuld in een Dangel-jasje. Bij aanvang van de afgelopen autoshow in Parijs sloten Toyota's Nederlandse importeur Louwman & Parqui en Dangel een overeenkomst waardoor de Proace nu van terreinkwaliteiten wordt voorzien.

De 4x4-aandrijflijn wordt beschikbaar op de reguliere Proace die aan 4,6 kubieke meter ruimte biedt en de langere versie met 6,6 kubieke meter bagageruimte. Vanaf eind november is de Proace 4x4 alleen in Nederland leverbaar. Prijzen volgen in een later stadium. De reguliere Proace Compact op grijs kenteken kent een vanafprijs van € 17.650. Peugeot heeft nu de Expert 4x4 in samenwerking met Dangel in de prijslijsten staan, Citroën de Jumpy.