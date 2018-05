50 jaar Hilux reden voor feest Toyota introduceert nieuwe variant Hilux

De Hilux blaast dit jaar vijftig kaarsjes uit en Toyota laat dat natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Het merk voegt een nieuwe uitvoering aan het leveringsgamma van de pick-up toe.

De nieuwe Executive-uitvoering onderscheidt zich alleen op optisch vlak van de al bekende Hilux-versies. De Hilux Executive is te herkennen aan een andere voorzijde waar een nieuwe grille en voorbumper het beeld bepalen. De auto is leverbaar in de nieuwe kleur Fusion Orange. Opvallend gegeven: deze nieuwe uitvoering is direct voorzien van de nieuwe HIlux-voorzijde, een front dat we onlangs al zagen op de in Thailand al gepresenteerde gefacelfite Hilux.

Vanbinnen monteert Toyota onder andere zwarte hemelbekleding en glanzende zwarte details. Leren bekleding is standaard aanwezig en hetzelfde geldt voor een aangepast instrumentarium. Toyota levert de nieuwe uitvoering alleen op de Hilux Dubbele Cabine, maar hij is wel te krijgen met vijf en met twee zitplaatsen. In dat laatste geval kun je ook achter het tussenschot in de cabine spullen kwijt.

Op de motorenlijst zet Toyota een 150 pk sterke 2,4-liter dieselmotor, een blok dat in dit geval zijn vermogen via een automatische transmissie over de wielen verdeelt. Eind juli worden de eerste exemplaren geleverd.

Eerder dit jaar presenteerde Toyota al de Hilux Fifty, ook een variant om het vijftigjarig bestaan van de pick-up te vieren.

Hilux-wortels

Het is 1968 als Toyota de oer-Hilux op de markt brengt, een bescheiden pick-up die onder andere als opvolger diende van de van hatchbacks afgeleide pick-ups die Toyota daarvoor in het programma had. Deze eerste generatie Hilux, hoewel zijn naam anders deed vermoeden ook destijds een niet bepaald rijk uitgeruste auto, had overigens een basis in de Japanse fabrikant Hino Motors. Hino Motors bouwde tussen 1961 en 1966 zijn eerste generatie pick-up, de Briska, een auto die op zijn beurt was gebaseerd op de Contessa, een op Renaults 4CV gebaseerde sedan. De tweede generatie van de Briska was een technisch doorontwikkelde variant van de eerste en in zijn laatste levensjaren - Toyota en Hino Motors gingen een samenwerking aan - ging de Briska als Toyota Briska door het leven. Hino Motors werd vervolgens aangehaakt om de eerste échte Hilux te ontwikkelen. De Hilux die je momenteel bij Toyota praktisch overal ter wereld op de bestellijst tegenkomt, is de achtste generatie, die in 2015 op de markt werd gebracht.