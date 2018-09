Zestien fabrieken heropgestart Toyota hervat productie na aardbeving Japan

Toyota gaat deze week zijn Japanse fabrieken weer opstarten. Na de aardbeving in het noorden van het land vorige week zijn zestien van de achttien productiefaciliteiten van het merk stilgelegd.

Later vandaag wordt het werk hervat in de fabriek in Hokkaido, waar Toyota onder andere versnellingsbakken voor de Corolla en componenten voor de hybride-aandrijflijn produceert. Dinsdag worden de faciliteiten in het prefectuur Aichi opgestart. Twee dagen later moeten alle fabrieken van Toyota in Japan weer volgens schema draaien.

Toyota bouwt jaarlijks zo'n 2,5 miljoen voertuigen in Japan, variërend van personenwagens tot bussen. Het tijdelijk sluiten van fabrieken na een aardbeving is helaas geen unieke gebeurtenis voor Japanse fabrikanten. Toyota zag zichzelf onder meer in 2011 en 2016 ook al genoodzaakt tot zo'n stap.