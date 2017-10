Slideshow

Toyota GR HV Sports Concept losgebroken Sportieve vooruitblik met groene visie

Zojuist maakten we kennis met de Tj Cruiser Concept, maar dat is niet het enige studiemodel dat Toyota heeft bedacht voor de grootste autoshow in het thuisland. Deze GR HV Sports Concept komt ook op de beurs te staan, een sportieve vooruitblik met een groen hart.

Onlangs werd bekend dat Toyota een GR-label uit de grond stampt, een naam die op sportiever aangeklede modellen van het merk zal worden geplakt. Met de Yaris GRMN liet Toyota ons daarvoor al kennismaken met zijn sportieve tak Gazoo Racing. Toyota en sportief gaan dus helemaal samen en deze GR HV Sports Concept laat zien wat we op dat gebied van het merk kunnen verwachten. De concept-car meet 4,4 meter in de lengte en is daarmee zo'n 16 centimeter langer dan de reguliere GT86. Ook in de breedte (1,80 meter) overtreft dit studiemodel de GT86

Wie in deze nieuweling een GT86 meent te herkennen, kunnen we geruststellen. Toyota lijkt dan ook dat model van een hele lading nieuwe designelementen te hebben voorzien. We zien een coupé met targadak die is overgoten imet designinvloeden van de TS050 Hybrid-racer van de Japanners. Van die TS050 krijgt dit studiemodel ook technische invloeden mee. Het targadak doet ons overigens denken aan de Supra's van weleer. Het accupakket van de hybride GR HV Concept is in het midden van de auto geplaatst voor een optimaal zwaartepunt.

Ook het interieur wordt al in beeld gebracht. We zien een relatief eenvoudige cockpit die is gebaseerd op die van Toyota's huidige coupé. De selectieknoppen van de automaat is op de middenconsole geplaatst, terwijl de startknop een plek heeft gekregen op de schakelpook. Pardon? Jazeker, hoewel de auto van een automatische transmissie is voorzien, kun je hem ook in handgeschakelde modus rijden. Het H-patroon dient uiteraard ter simulatie van een handbak, maar inde manuele modus moet je er mee van verzet naar verzet kunnen gaan.