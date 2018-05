Geleend model om aan quota te voldoen 'Toyota gaat EV van GAC verkopen in China'

Toyota gaat via zijn Chinese dealernetwerk een elektrisch model van GAC Motor verkopen. Dat meldt Reuters vandaag.

Toyota moet, net net als andere fabrikanten die in China auto's willen verkopen, aan een door de Chinese overheid vastgesteld 'EV-quota' voldoen. Voor steun kijkt Toyota daarom goed naar zijn joint-venture-partner GAC. Dat blijkt uit berichtgeving van Reuters. De Chinese overheid eist dat vanaf 2019 tien procent van de auto's die een fabrikant in China verkoopt, voorzien is van een 'groene aandrijflijn'. Dat wil in dit geval zeggen: een plug-in of een EV. In 2020 wordt dat percentage omhoog bijgesteld naar 12 procent.

Toyota zou een elektrisch model van GAC Motor via zijn Chinese dealernetwerk verkopen. De auto zal dan ook niet rondstekkeren met Toyota-, maar met GAC-emblemen. De auto draagt de naam GAC Toyota ix4 en moet eind dit jaar op de markt verschijnen (foto 1). De SUV is in feite de volledig elektrische versie van de GAC GS4 die begin 2015 werd gepresenteerd (foto 2). Een en ander klinkt iets als een noodgreep van Toyota, en wellicht is dat ook zo. Het merk zelf komt ook met een in eigen huis ontwikkelde EV op de proppen, een elektrische variant van de C-HR die in 2020 als eerste op de Chinese markt verschijnt. Daarnaast verrijkt Toyota volgende maand de Chinese markt met volledig elektrische smaken van de Levin en de Corolla. De EV-techniek voor de IX4 komt zeer waarschijnlijk van de GAC GE3 (foto 4). Zijn we er nog?

Het eerder omschreven overheidsbeleid heeft Ford er vorig jaar toe bewogen om elektrische auto's te gaan ontwikkelen met het tevens Chinese Zotye Auto. Volgens Reuters tracht Toyota eenzelfde samenwerking als met GAC voor elkaar te krijgen met zijn andere Chinese partner, de FAW Group.

Ook Mitsubishi heeft bij GAC Motor aangeklopt voor de GAC GS4. Het merk verkoopt via een met die van Toyota-GAC vergelijkbare constructie de GAC-Mitsubishi Qizhi in China, in tegenstelling tot de Toyota-GAC ix4 geen EV maar een plug-in hybride (foto 3).