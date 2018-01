Slideshow

Toyota en Mazda bouwen fabriek in Alabama Innige omhelzing

Mazda en Toyota hebben laten weten waar de eerder aangekondigde, gezamenlijk te bouwen fabriek uit de grond wordt gestampt.

In augustus vorig jaar werd duidelijk dat Mazda en Toyota elkaar nog inniger zouden gaan omhelzen. De twee bedrijven lieten weten samen een fabriek te gaan bouwen in de Verenigde Staten. Nu is ook bekend waar die nieuwe productiefaciliteit komt te staan: in Huntsville, in de staat Alabama, .

Jaarlijks moeten daar 300.000 auto's uit de fabriek rollen. De nieuwe locatie moet in 2021 zijn deuren openen en biedt werkgelegenheid aan 4.000 mensen. Met de bouw is een investering van zo'n 1,6 miljard dollar (1,35 miljard euro) gemoeid. Toyota zal er de Corolla produceren voor de Noord-Amerikaanse markt, terwijl Mazda er cross-overs wil gaan bouwen voor diezelfde afzetmarkt.

Samenwerking gaat verder

Vorig jaar werd bekend dat de samenwerking meer om het lijf heeft dan 'slechts' het bouwen van een nieuwe fabriek. Mazda en Toyota gaven namelijk aan samen technologie voor elektrische auto's te gaan ontwikkelen. De nieuwe technologie moet internationaal worden ingezet in nieuwe EV's. Eerder leende Mazda al Toyota's hybridetechniek voor de 3 Sedan (in Europa niet leverbaar).

De twee bedrijven gaan tevens technologie ontwikkelen voor 'connected cars' en multimediasystemen. Ook krijgt Mazda er van Toyota een model bij. Toyota verkoopt de Mazda 2 Sedan al even als Yaris iA, maar binnenkort krijgt Mazda in het thuisland een besteller van Toyota in zijn line-up. De merken zeggen uit te zoeken wat er in de toekomst nog meer kan worden uitgewisseld. Toyota nam een aandeel van 5,05 procent in Mazda. Mazda neemt op zijn beurt een aandeel van 0,25 procent in Toyota. De waardes van deze aandelen moeten min of meer overeenkomen.