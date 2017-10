Slideshow

Toyota breidt aantal i-Concepts uit i-Ride en i-Walk naar Tokyo

Toyota voegt twee nieuwe studiemodellen toe aan zijn 'Concept-i-serie'. Tijdens de Tokyo Motor Show schuift het merk de i-Ride en de i-Walk naar voren.

Begin dit jaar maakten we tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas al kennis met de Concept-i. Nu blijk Toyota een hele serie voor ogen te hebben die onder die naam gevoerd gaat worden. De studiemodellen die het i-tje in hun naam krijgen, blikken vooruit op een toekomst vol kunstmatige intelligentie en autonomie. Vandaag krijgt de Concept-i, een 4,5 meter lang elektrisch studiemodel dat zo'n 300 kilometer ver moet kunnen komen op een lading, gezelschap van de i-Ride en de i-Walk.

Waar de Concept-i plaats biedt aan vier inzittenden, is de i-Ride een 2,5 meter korte en slechts 1,3 meter brede tweezitter. De EV heeft een actieradius van 100 tot 150 kilometer. Toyota zet met dit studiemodel in op gebruiksgemak. Vleugeldeuren moeten voor een makkelijke instap zorgen, ook voor mensen in een rolstoel. Een stoel die elektrisch naar je toe schuift na het openen van het forse portier moet daarbij helpen. Sturen geschiedt niet via een stuurwiel, maar via een joystick. Pedalen zul je derhalve ook niet in de i-Ride vinden.

Dan is er de opmerkelijke i-Walk, een vooruitblik op een bijna Segway-achtige creatie waarmee lopen tot het verleden behoort. Het driewielige apparaat kan om zijn eigen as draaien, beschikt over een uitgebreide mix aan sensoren de wielbasis ervan past zich aan aan de snelheid waarmee je rijdt. Ook de i-Walk is uiteraard elektrisch. Een actieradius van 10 tot 20 kilometer moet haalbaar zijn.