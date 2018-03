2,5 miljard euro voor bijzondere testbasis Toyota 'bouwt Nürburgring na' in Japan

Toyota is in Japan begonnen met de uitvoering van z’n al eerder gepresenteerde plannen voor een nieuw testcentrum. De enorme basis vertoont veel overeenkomsten met de beroemde Nürburgring, als is het geen exacte kopie.

De Nürburgring is al jaren een belangrijke testbasis voor autofabrikanten en toeleveranciers van over de hele wereld. De baan stelt nu eenmaal veel eisen aan een product waardoor eventuele problemen snel boven water komen. Het is daarom ook geen wonder dat Toyota zich juist door dit beroemde circuit heeft laten inspireren voor de bouw van een nieuw testcentrum nabij het Japanse Nagoya. Op zo'n 650 hectare wordt daar voor 2,5 miljard euro een testcentrum gebouwd waarvan een soort 'samenvatting' van de 'Ring een onderdeel is. Het circuit meet volgens het Japanse Nikkei Asian Review 5,3 kilometer bevat behalve bekende bochten uit de Eifel ook de hoogteverschillen waar het circuit zo berucht om is. De krant meldt dalingen en stijgingen tot 75 meter.

De bouw van het gigantische R&D-centrum; in Japan zou een gevolg zijn van de enorme elektrificatieslag die ook Toyota aan het maken is. De ontwikkeling van innovatieve nieuwe producten met alternatieve aandrijflijnen brengt nu eenmaal een heleboel testwerk met zich mee. De faciliteit wordt volgend jaar deels in gebruik genomen en moet in 2023 volledig operationeel zijn. Dan werken er zo'n 3.300 mensen, uiteindelijk moeten dat er zelfs 3.850 zijn.