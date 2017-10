Slideshow

Toyota blikt vooruit op nieuwere generatie Crown Crown Concept debuteert in Tokyo

Toyota heeft twee foto's van de Crown Concept gepresenteerd, een studiemodel dat laat zien wat we van een nieuwe generatie Crown kunnen verwachten.

De uitgaande Toyota Crown werd in 2012 gepresenteerd en geldt als de veertiende (!) generatie van een modelreeks waarvan de eerste in 1955 werd gelanceerd. Met het model richt Toyota zijn pijlen op het hogere sedansegment in met name het thuisland.

De Crown Concept meet 4,91 meter in de lengte, is 1,8 meter breed en 1,46 meter hoog. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 2.92 meter. Daarmee groeit de wielbasis met 6 centimeter ten opzichte van die van zijn voorganger.

De Crown komt op Toyota's TNGA-platform te staan en Toyota belooft dat het model scherper stuurt dan ooit te voren. Uiteraard overladen de Japanners het model met nieuwe veiligheidssystemen en infotainment. In de zomer van volgend jaar verschijnt het model op de Japanse verkooplijsten. De uitgaande Crown wordt aangedreven door een 2,5- of 3,5-liter grote V6, al staat ook een geblazen 2.0 en een hybride op de bestellijst. Toyota heeft diverse lijnen voor de Crown bedacht. Zo is hij als sportiever ingestelde Athlete en als luxueuzer ingestelde Royal te krijgen. De Lexus GS is in zekere mate aan de Crown gerelateerd. Verwacht de TNGA-basis dan ook terug onder de volgende generatie van dat model.