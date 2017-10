Slideshow

Toyota Auto Body presenteert designstudies Driemaal ruim en eenmaal opmerkelijk

Toyota Auto Body, een tak van Toyota Motor, presenteert tijdens de Tokyo Motor Show vier studiemodellen waarvan er drie een voorliefde hebben voor ruimte.

Toyota Auto Body is een in 1940 in het leven geroepen afdeling van Toyota Motor die zich voornamelijk bezighoudt met de constructie van bedrijfsvoertuigen. Op de beursvloer van de Tokyo Motor heeft de afdeling zijn eigen stand gekregen en het is die plek waar we kennis kunnen maken met drie variaties op één concept.

De D-Cargo Concept, Business Lounge Concept en Athletic Tourer Concept zijn drie smaken van één conceptuele modelfamilie. Allen zijn 4,7 meter lang, 1,74 meter breed en 2,12 meter hoog. De D-Cargo Concept kan gezien worden als de bestelversie van het stel. De bus beschikt over een schuifdeur, een volledig vlakke laadvloer. De achterklep bestaat uit twee delen. De bijrijdersstoel is weg te klappen om nog meer laadruimte te creëren.

Dan is er de Business Lounge, zoals zijn naam al aangeeft een variant die gericht is op luxueus vervoer. De aankleding van deze uitvoering oogt hoogwaardiger en wat bij de D-Cargo Concept de laadruimte is, is bij de Business Lounge een kamer waarin twee zetels zijn geplaatst. In welke mate Toyota Auto Body aan infotainment heeft gedacht, is nog niet duidelijk. De derde een laatste ruimtelijke concept-car, is de Athletic Tourer Concept, een uitvoering waarin een rolstoel eenvoudig meegenomen kan worden. Dat is het niet het enige, de inzittende moet ook eenvoudig vanuit z'n rolstoel achter het stuur plaats kunnen nemen.

De lijst wordt afgesloten door de Wonder-Capsule Concept, een studiemodel van minimaal formaat waar twee personen een plekje in kunnen krijgen. De rijdende capsule meet 2,5 meter in de lengte, is 1,3 meter breed en 1,6 meter hoog. Toyota Auto Body zegt de auto voor zich te zien in een toekomst waarin autodelen aan de orde van de dag is.