Toyoda Gosei met Flesby II Concept naar Tokyo Koets van e-Rubber

Het Japanse Toyoda Gosei brengt een concept-car mee naar de Tokyo Motor Show. Het studiemodel draagt de naam Flesby II.

Toyoda Gosei is een toeleverancier die voor 43 procent in handen is van Toyota. Het bedrijf ontwikkelt en produceert diverse componenten die veelal uit kunststof of rubber zijn vervaardigd. Tijdens de Tokyo Motor Show schuift het bedrijf de opmerkelijke Flesby II Concept naar voren.

Veel details laat Toyoda Gosei nog niet los, al laat het bedrijf wel weten dat de Flesby II de visie van het bedrijf op het gebied van 'ultra-compact stadsvervoer in 2030' reflecteert. De concept-car is een cartooneske creatie die een koets draagt die voor een groot deel is bedekt met e-Rubber. Dat goedje moet volgens Toyoda naar wens te vervormen zijn om de vorm van de complete auto aan te passen. Eind deze maand weten we hoe we ons dat precies voor moeten stellen.