Toshiba komt met nieuwe accu '320 km actieradius in 6 minuten'

Toshiba zegt een versie van z’n SCiB-accu te hebben ontwikkeld die in staat zou moeten zijn razendsnel op te laden. Ook moet de batterij, die bestemd is voor gebruik in elektrische auto’s, extreem lang bruikbaar zijn.

Toshiba kondigde al in 2008 aan dat het zich bezig zou gaan houden met de ontwikkeling van accupakketten voor elektrische auto's. Dat de techniek op dat gebied razendsnel gaat, is in de laatste jaren geregeld aangetoond. De Japanse tech-gigant voegt nu zelf een indrukwekkend hoofdstuk aan die ontwikkelingsgeschiedenis toe met een accus die een compacte EV binnen 6 minuten aan 200 mijl, ofwel 320 km, rijbereik moet kunnen helpen. In theorie, althans, want Toshiba gaat hierbij uit van de rijcyclus die nu ook wordt gebruikt bij het berekenen van de actieradius van EV's in Japan.

Om het razendsnelle laden te bereiken gebruikt Toshiba een uit titanium en niobium opgetrokken anode. Behalve snel moet de accu ook nog eens extreem duurzaam zijn: na 5.000 laadcycli moet nog 90 procent van de oorspronkelijke capaciteit beschikbaar zijn. De speciale SCiB-accu zou vanaf 2019 toegepast gaan worden.