Top-november voor BMW Elke maand is het raak

Het wordt bijna een cliché, maar ook in november heeft de BMW Group weer een topmaand gedraaid.

De BMW Group wist in november 220.649 auto's te verkopen, een toename van 5,2 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. November 2017 gaat tevens de boeken in als de beste maand november voor het concern ooit. Het brengt het totaal aantal verkochte auto's van de BMW Group dit jaar op 2.229.497 stuks, 3,6 procent meer dan in de eerste elf maanden van 2016. Daarmee stevent BMW af op een verkooprecord.

BMW zelf zag zijn verkopen in de eerste elf maanden van dit jaar toenemen met 3,7 procent. Het merk heeft dit jaar 1.892.365 auto's verkocht en daarmee is het goed voor 85 procent van de verkopen van de BMW Group. In november vonden 186.346 BMW's een nieuwe eigenaar, 4,8 procent meer dan in november 2016. De 5-serie ging met 33.403 verkochte exemplaren in november bijna 20 procent vaker over de toonbank dan in dezelfde maand van 2016. De X1 en de X5 zijn de verkooptoppers binnen de X-familie. De verkopen van deze modellen namen met respectievelijk 18,5 en 16,4 procent toe.

De verkopen van Mini stegen in november met 7,6 procent tot 33.993 stuks. De jaarverkopen namen bij dat merk met 3 procent toe tot 334.205 stuks.