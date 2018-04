Huizen in plaats van supercars Top Gear-circuit wordt gesloopt

Het beroemde Top Gear Test Track, de baan die sinds 2002 wordt ingezet in vrijwel iedere aflevering van het bekendste autoprogramma ter wereld, wordt gesloopt. Het circuit maakt plaats voor 1.800 huizen.

Sinds de eerste serie van het 'moderne' Top Gear is de Top Gear Test Track niet meer weg te denken uit het programma. Het onderdeel 'A Star In A Reasonably Priced Car' speelde zich, net als z'n daarvan afgeleide opvolgers, volledig op deze baan af en ook bij het testen van supercars was de rondetijd op het Test Track een onmisbaar ingrediënt. De baan bevindt zich op de voormalige vliegbasis Dunsfold, ten zuidwesten van Londen. Die vliegbasis stamt uit de jaren '40 en is door niemand minder dan Lotus omgetoverd tot circuit. Dat aan al het moois een einde komt, blijkt vandaag. Het verdwijnen van het Dunsfold-circuit werd al in 2016 aangekondigd, maar Britse media melden dat de kogel nu echt door de kerk is. De baan moet plaatsmaken voor een nieuwe wijk die naar verluidt Dunsfold Park gaat heten en uit 1.800 huizen bestaat.

Uiteraard is er ook kritiek. Dunsfold is zeker niet het enige vliegveld in Engeland dat is omgetoverd in een circuit, maar ook zeker niet het eerste voorbeeld dat als basis voor een woonwijk wordt gebruikt. Liefhebbers stellen tegenover The Sun dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met die trend, zeker gezien de bekendheid van Dusnfold Aerodrome.

De racebaan op Dunsfold is niet alleen gebruikt door het Top Gear van Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond, maar ook door de huidige versie van het programma. Waar Matt LeBlanc, Chris Harris en Rory Reid nu hun heil gaan zoeken, is nog niet bekend.