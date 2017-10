Slideshow

Toeterverbod in Kathmandu Stilte in Nepaleense hoofdtad

De Nepalese overheid heeft het ondanks veel scepsis voor elkaar gekregen: het is veel stiller geworden op straat in de hoofdstad Kathmandu door een claxonverbod. In april werd het van kracht en na aanvankelijke forse twijfel blijken de automobilisten zich er zowaar aan te houden.

Kathmandu is een stad zonder verkeerslichten waar iedereen tot april continu toeterde en dat is nu voorbij. "De claxon is een symbool van onbeschaafdheid", was een van de slogans waarmee de autoriteiten het verbod een half jaar geleden introduceerden. De overheid is zo tevreden, schrijft The Guardian, dat het verbod nu ook in andere delen van het land wordt geïntroduceerd.

Wie het verbod negeert, kan rekenen op een boete van omgerekend 4 euro. Dat lijkt weinig, maar in Nepal is het grofweg een derde van wat een taxichauffeur per dag verdient.