Model onder Renegade op komst Toekomstplan Jeep bekend

Vandaag doet Fiat Chrysler Automobiles zijn plannen voor de komende vijf jaar uit de doeken. We weten nu wat het concern voor Jeep in petto heeft.

Jeep is een van de krachtigste merken van FCA en dat heeft logischerwijs tot gevolg dat het concern er de komende jaren fors in investeert.

2022 is het jaar waarin Jeep een compact model aan zijn leveringsgamma toevoegt, een auto die een plek krijgt ónder de momenteel kleinste Jeep: de Renegade. Dat betekent dat Jeep met een 'stoer' model komt dat tussen het A- en B-segment valt. Mogelijkerwijs deelt die auto zijn basis met de volgende generatie Panda 4x4. In datzelfde jaar gaat de Renegade overigens een nieuwe generatie in.



Jeep is voornemens om tot en met 2022 jaarlijks twee nieuwe modellen te introduceren. Plug-ins en elektrische auto's heeft Jeep momenteel nog niet, maar in 2022 moet het merk maar liefst 10 PHEVS's en 4 EV's in zijn internationale leveringsgamma hebben. Vanaf 2021 moet van elk model een geëlektrificeerde versie leverbaar zijn. Daarnaast waagt Jeep zich de komende vijf jaar aan drie 'nieuwe segmenten', waar de al genoemde kleine broer voor de Renegade natuurlijk mee te maken heeft. We mikken erop dat de twee andere nieuwe segmenten betrekking hebben op de komst van een pick-up op basis van de Wrangler en op de komst van de Grand Wagoneer, een auto die moen de Grand Cherokee op de menukaart komt te staan.

Verder krijgen we de komende jaren te maken met een nieuwe Cherokee een nieuwe Grand Cherokee,een driezitsbroer van die laatste, een auto die waarschijnlijk een andere naam krijgt. Ook in het segment van de Cherokee wil Jeep, naast de hier niet leverbare Commander, een driezits-SUV hebben.

Ook Jeep gaat aan de autonomie. Het merk wil in 2021 een auto op de markt brengen die in staat is om autonoom (niveau 3) door het leven te gaan.