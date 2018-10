Ontwerp 'normaler' 'Toekomstige elektrische BMW's minder afwijkend'

Slideshow

Het ontwerp van toekomstige elektrische BMW's zal een stuk minder afwijken van de reguliere BMW-modellen dan de huidige i-modellen doen. "Ze hoeven zo meteen niet meer op te vallen."

Dat heeft BMW's ontwerpdirecteur Adrian van Hooydonk tegen het Britse Autocar gezegd. Van Hooydonk doelt met zijn uitspraken op de sterk afwijkende koetsen van de huidige i3 en i8. "Deze auto's moesten onderscheidend zijn van de reguliere modellen op fossiele brandstoffen. Door het ontwerp konden we de aandacht vestigen op de innovatieve aandrijflijnen", aldus Van Hooydonk. Nu het gebruik van geëlektrificeerde aandrijflijnen steeds gebruikerlijker wordt, is het volgens de Nederlander niet langer nodig om onderscheidend te zijn. "De elektrische of plug-in hybride aandrijflijnen worden binnen de kortste keren optioneel aangeboden in de prijslijsten van de reguliere modellen." De iX3 Concept bewijst dit al. Ondanks de elektrische aandrijflijn ziet de concept-car eruit als een reguliere BMW X3.

Van Hooydonk benadrukt wel dat het niet het einde is van innovatieve ontwerpen. "Het is in de toekomst nog vrij duidelijk dat er nog steeds i-modellen zullen zijn en dat de ontwerpers in staat zijn om verschillende dingen neer te zetten." De pas onthulde Vision iNext verzekert ons er in elk geval van dat we voorlopig nog op afwijkende ontwerpen kunnen rekenen. Maar voor hoelang nog?