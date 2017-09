Slideshow

'Toekomst Opel-motoren onzeker' Gaat Opel volledig op in PSA?

PSA Group is inmiddels alweer even eigenaar van Opel en het Franse concern is voornemens om hervormingen door te voeren bij het voormalige GM-merk. Dat heeft gevolgen voor het motorenbeleid.

Dat meldt Automotive News op basis van uitspraken gedaan door Gilles Le Borgne, hoofd van PSA Groupe's ontwikkelingsafdeling. Volgens Le Borgne gaat Opel langzaam maar zeker platformen en motoren van PSA-gebruiken. Wel zegt de techneut dat dat een proces is dat jaren zal duren.

Of de PSA Group motoren van Opel in leven zal houden, valt nog te bezien. "Er is nog niets besloten," aldus Le Borgne, "wel zal Opel profiteren uit ervaringen die we bij onze eigen hervormingen hebben opgedaan. Bij elk model verwachten we een zekere vorm van synergie te kunnen behalen." Dan is er nog de kwestie van bepaalde rechten die General Motors nog in handen heeft. "We willen zo spoedig mogelijk eventuele licentiekosten afhandelen," aldus de Gilles Le Borgne. Of PSA alle 3.000 Opel-engineers aan zal houden, zal ook nog moeten blijken.