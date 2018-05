'Vooral voor Europa van belang' Toch opvolger Citroën C4

Bij de uitgebreide facelift van de C4 Cactus leek die auto tevens de van de markt verdwenen reguliere C4 op te volgen. Citroën-CEO Linda Jackson laat echter aan AutoWeek weten dat er op termijn toch een nieuwe C4 – gewoon als hatchback- in het vat zit.

Dat is groot nieuws, want eerder leek de C4 de stroom SUV's en cross-overs van de Fransen niet te gaan overleven. Het wat behoudend gelijnde laatste model oogt naast z'n frisse broertjes C3, C3 Aircross, C4 Cactus en sinds vandaag C5 Aircross bijna saai, maar z'n verdwijning betekent ook he einde van Citroëns aanwezigheid in een nog altijd populair deel van de markt.

Tijdens de onthulling van de grootste Aircross geeft Jackson AutoWeek een klein inkijkje in de productplanning van 'haar' merk. Het doel daarbij is om elk jaar een nieuw model op de markt te brengen. De Europese C5 Aircross markeert daarbij het einde van fase 1 van het modellenoffensief, dat begon met de nieuwe C3. Na de reeks hatchbacks en SUV's is het nu tijd voor grotere modellen met een meer traditionele carrosserievorm. Behalve een nieuwe C5, die in 2020 z'n opwachting zou moeten maken, wordt ook een nieuwe C4 genoemd in de plannen. "Waar de nieuwe C5 vooral voor China van belang is maar ook elders op de wereld gevoerd zal worden, is de C4 vooral in Europa heel belangrijk. In dat segment moeten we iets in hebben, dus er komt een vervanger." Over de termijn waarop we die auto kunnen verwachten treedt Jackson niet specifiek in detail, maar ze laat wel los dat fase 2 van de nieuwsstroom in 2020 van start gaat. Een introductie na de C5 lijkt daarmee logisch.