Slideshow

Tien jaar oud en nog steeds nieuw Te koop in 2008 én 2018

De prijslijsten staan vol met de nieuwste modellen die net het levenslicht hebben gezien. Denk aan de Kia Stinger of Volvo XC40. Daarnaast komen we modellen tegen waarvan de oorsprong iets ouder is. Minstens tien jaar om precies te zijn.

Suzuki Jimny - oorspronkelijk uit 1998 - 5 verkochte exemplaren in 2017

Het is al even geleden toen we kennismaakten met Suzuki's kleine SUV: in 1998 om precies te zijn. Na al die jaren staat de 4x4 nog steeds nieuw in de showrooms. Hoewel het model in 2005 en 2012 een facelift kreeg, vindt de hedendaagse Jimny zijn oorsprong nog duidelijk in het origineel. Destijds kocht je een Jimny voor € 12.479, tegenwoordig moet een nieuw exemplaar minimaal € 27.999 opbrengen. In 2016 kochten 11 consumenten nog een Jimny, vorig jaar bleef de teller op 5 hangen. Naar verluidt wordt het model dit jaar opgevolgd door een geheel nieuwe generatie.

Fiat Punto - oorspronkelijk uit 2005 - 558 verkochte exemplaren in 2017

Het laatste nieuws rondom de huidige Fiat Punto was niet heel best. Na een nieuwe crashtest van EuroNcap kreeg de Italiaan geen enkele ster voor de veiligheid. Dat liet pijnlijk duidelijk zien hoe verouderd het model werkelijk is. Want ondanks veel naamswisselingen (Punto-Grande Punto-Punto Evo-Punto) en cosmetische aanpassingen, stamt het model alweer uit 2006. Verkrijgbaar in één variant moet een 100 pk sterke Punto PopStar € 14.695 opleveren. Een eventuele opvolger is nog niet in beeld.

Peugeot Partner/Citroën Berlingo - oorspronkelijk uit 2008 - 86/61 verkochte exemplaren

Alweer tien jaar geleden werd het Franse doek van deze tweeling gehaald. Op twee facelifts in 2012 en 2015 na staat het model nog ongewijzigd in beide showrooms. Nog steeds zijn beide Fransozen beschikbaar als bestelwagen en als personenauto. Van de personen-Partner, de Tepee, zijn de afgelopen 12 maanden 86 stuks verkocht. Citroën trok voor de Berlingo 61 nieuwe kopers. Prijzen beginnen bij Peugeot bij € 26.060 en bij Citroën bij € 25.990. Beide auto's zijn ook elektrisch verkrijgbaar.

Over Citroën gesproken; van de C5, die april vorig jaar het toneel verliet, zijn er in 2017 toch nog 14 exemplaren nieuw op kenteken gezet. Een jaar eerder waren dat er nog 50. De C5 zoals we die tot het laatste moment zagen rondrijden, werd in 2008 geïntroduceerd. Een directe vervanger is er tot nu toe niet gekomen.

Renault Kangoo - oorspronkelijk uit 2008 - 11 verkochte exemplaren in 2017

Als we bij Franse bestelauto's blijven, zien we dat de Renault Kangoo dit jaar ook alweer tien kaarsjes mag uitblazen. Ook in 2008 kwam Renault namelijk met de geheel nieuw Kangoo, met een forsere asymmetrische achterkant en een nieuw interieur. In 2013 tekende Renault de nieuwe familie-neus van destijds op het model en die zien we nu nog rondrijden. Als bestelauto nog steeds populair, als personenauto's minder. Slechts 11 personen-Kangoo's werden er op kenteken gezet in 2017. Nu is de Kangoo enkel nog als bestelauto leverbaar, zowel elektrisch als niet-elektrisch aangedreven.

Mercedes-Benz G-klasse - oorspronkelijk uit 2000 - 9 verkochte exemplaren in 2017

In 1982 vond de G-klasse eigenlijk zijn oorsprong, maar in 2000 kwam de meest moderne versie op de weg. Plastic bumpers werden vervangen en de auto kreeg toen een flinke update en werd net zoals we hem nu kennen. In 2012 en 2015 belandde de gigant opnieuw op de tekentafel, maar heel schokkend nieuw werd het niet. Op 16 januari wordt het doek officieel van de geheel nieuwe generatie getrokken, maar gisteren lekten er al foto's uit. De weg die Mercedes al tientallen jaren volgt, behoudt zijn koers ook in de toekomst. Het afgelopen jaar tekenden 9 mensen een nieuw koopcontract. Zij legden toen minimaal € 158.117 neer. Dit kan trouwens ook een paar ton hoger uitvallen, want de vanafprijs van een G65 AMG ligt op € 405.497.

Fiat 500 - oorspronkelijk uit 2007 - 5.889 verkochte exemplaren in 2017

Hoewel het 'rugzakje' alweer elf jaar meegaat, is het model nog steeds populair. Met grote afstand van de rest weet het guitige wagentje in ons land de meeste kopers van het merk te trekken. De icoon kwam in 2007 op de weg, werd in 2012 en 2015 gefacelift waarbij de laatste update het meest rigoureus was. Naast de kleine 500 zijn er ook de SUV (500X) en MPV (500L). Deze staan los in de verkoopcijfers. Het kleintje zelf wist een kleine zesduizend nieuwe eigenaren te strikken. Prijzen beginnen net iets boven de 16 mille.

Jeep Wrangler - oorspronkeijk 2007 - 2 verkochte modellen in 2017

Net als de G-klasse is de Jeep Wrangler een grote terreinwagen die nooit echt verder evolueerde. Het concept waarmee de auto in 1991 op de weg verscheen, bleef vrijwel helemaal behouden. Bij de Wrangler zijn dat de typische grille, brede wielkasten en verder vierkante ontwerp. In 2007 vonden de laatste grote veranderingen plaats en bleef het model tot dit jaar zo in productie. Het einde is in zicht, want de gloednieuwe Wrangler is net gepresenteerd en neemt nog dit jaar het stokje over van de oude. Voor een ton staat er eentje voor de deur. Twee mensen waren daarvoor te porren en gingen over tot koop van de Amerikaanse Jeep.