'Tien Europese gigafabrieken nodig' Eurocommissaris hamert op vraag batterijen EV's

Om in de toekomst aan de vraag naar accu’s voor elektrische auto’s te voldoen, moeten er in Europa meer dan tien gigafabrieken komen. Op dat punt zijn we echter bij lange na niet. Eurocommissaris van Energie Maros Sefcovic vindt daarom dat het aantal investeringen een versnelling hoger moet.

Dat zei hij volgens het Financieel Dagblad maandag na overleg met EU-landen en industriële partijen. Sefcovic wil in Europa een grootschalige batterijenproductie van de grond krijgen. Deze productie loopt op ons continent nu namelijk flink achter. Hoewel het misschien niet zo lijkt, lopen ondernemingen in Amerika bijvoorbeeld flink voor op Europa. Ondanks de enorme productie-achterstand van de Tesla Model 3 is Tesla een vooruitstrevend merk en laat directeur Musk in de woestijn een gigantische fabriek bouwen. Deze fabriek heeft naar verluidt uiteindelijk een capaciteit van 35 gigawattuur per jaar.

Europa heeft als doel om in 2025 een jaarlijkse capaciteit van 100 gigawattuur te hebben. De samenwerking tussen Europese landen is hierbij essentieel. Daarom riep de Eurocommissaris lidstaten maandag nogmaals op om samen te werken. Er worden al wel enkele investeringen gedaan. Neem bijvoorbeeld de Zweedse start-up Northvolt. Een investering van 4 miljard euro is nodig om het bedrijf van de grond te krijgen. De onderneming kon nu in elk geval al rekenen op een investering van 52,5 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB). Northvolt is het bedrijf van een voormalig Tesla-bestuurslid en wil in 2023 grootschalig batterijen produceren. Het is nog onduidelijk hoeveel geld er nodig is om de fabrieksbanden te laten rollen.