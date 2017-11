Slideshow

Thaise facelift voor Toyota Hilux Na twee jaar opgewaardeerd

In Thailand heeft Toyota een opgefriste Hilux gepresenteerd. Met name de voorzijde gaat op de schop.

Toyota stelde de huidige generatie van de wereldberoemde Hilux in 2015 aan de wereld voor. Inmiddels loopt 2017 op zijn eind en daarmee bereikt de pick-up een leeftijd van twee jaar. Lang niet oud, maar in de Thaise tak van Toyota ziet het model liever met een aangepast ontwerp in de showrooms. De voorzijde van de Hilux wordt behoorlijk aangepakt.

Zo krijgt de Hilux een hexagonale grille die sterk doet denken aan het exemplaar voorop auto's als de Tacoma en Tundra. De bumpers zijn volledig nieuw en ook de koplampunits wijken af van de exemplaren die we nu op de Hilux zien. De aandrijflijnen blijven helemaal zichzelf. Dat betekent dat in het vooronder opnieuw een 2,4-liter grote dieselmotor ligt die 165 pk krachtig is. Hoger op de lijst staat de 177 pk sterke 2,8-liter grote diesel. Liever benzine? Kies dan de 2,7-liter viercilinder met 156 pk en 240 Nm.

Het is nog afwachten of deze facelift ook doorgevoerd wordt op de Hilux die in de Europese showrooms staat. De Hilux wordt overigens ook in het Thaise Samut Prakan geproduceerd.