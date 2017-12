Slideshow

Testwerk nieuwe BMW M3 begonnen Zware last op schouders

Het heeft er alle schijn van dat BMW volgend jaar een volledig nieuwe 3-serie op de markt zal brengen. Daar hoort natuurlijk een nieuwe M3 bij, een auto die zich nu voor het eerst buiten de deur waagt.

BMW maakt voor de nieuwe 3-serie gebruik van het modulaire CLAR-platform, een basis die BMW al toepast voor de 5- en 7-serie. De geruchtenmolen blaast al even geluiden rond over de komst van een volledig elektrische variant van de nieuwe Dreier.Aan de andere kant van het spectrum opereert geheel volgens de traditie de machtige M3, een auto die nu voor het eerst buiten de deur is te zien.



De nieuwe M3 en de toekomstige M4 zullen een zware last op de schouders moeten torsen. De huidige generaties zijn als CS goed voor een bepaald niet malse 460 pk, terwijl de M4 GTS zelfs 500 pk naar zijn achterwielen stuurt. Voor de standaardversies van de nieuwe M3 zetten we in op een dubbel geblazen zes-in-lijn die in elk geval tussen de 460 en 500 pk levert. Officiële informatie is er helaas nog niet. De krachtiger spieren zorgen samen met een lichter platform ongetwijfeld voor nóg meer spektakel.

De nieuwe 3-serie verschijnt waarschijnlijk in de tweede helft van volgend jaar op de markt. Op de M3 zul je nog zeker een jaartje langer moeten wachten. Eenmaal op de markt krijgt de auto de bekende concurrenten uit eigen land voor zich, de Mercedes-AMG C 63 en de RS4 van Audi.