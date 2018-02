Slideshow

Testwerk Kia Niro EV begonnen Koreaans stekkeroffensief

Meer elektronieuws uit Zuid-Korea. Vanochtend zagen we een elektrische Hyundai Elantra EV de revue passeren en nu is het de Kia Niro EV die zich in testkostuum laat zien.

Hyundai en Kia zijn een behoorlijk elektro-offensief aan het voorbereiden. Zo heeft Hyundai de Ioniq-drieling in het gamma en voegt het daar spoedig een nieuwe waterstofauto aan toe. Dit jaar komt het merk met een volledig elektrische Kona op de proppen, een auto die eerder al in testkostuum opdook. Raf van Nuffel, hoofd van de afdeling productplanning van Hyundai Europe, tilde voor AutoWeek al eerder een tipje van de elektrische Kona-sluier op. "De elektrische Kona krijgt de grootste actieradius van zijn segment. Reken op in elk geval 380 kilometer in de praktijk, dus ruim 500 volgens de NEDC-cyclus." Ook de Kia Niro krijgt naast de reguliere Hybrid- en Plug-in Hybrid-versies een volledig elektrische variant.

Kia gaf met de Niro Electric Concept al een bijzonder vormgegeven voorbode op de elektrische Niro. Dat studiemodel had een 64 kWh groot accupakket aan boord, waaruit een 205 pk sterke elektromotor zijn energie put. Het geheel moet goed zijn voor een elektrische actieradius van zo'n 380 kilometer. De ontbrekende grille en de afwezige uitlaatpijpen wijzen erop dat op deze foto's een volledig elektrische Niro te zien is, een exemplaar dat een stukje afdekking van de bodem met zich mee lijkt te slepen.

Kia belooft dat het omstreeks 2025 in totaal zestien geëlektrificeerde auto's in zijn line-up zal hebben. Vijf daarvan zijn reguliere hybrides, vijf zijn plug-ins en vijf zijn volledig elektrisch. Dan blijft er eentje over, een auto die net als de zojuist gepresenteerde Nexo van concerngenoot Hyundai over een brandstofcel beschikt. We weten ook dat één van de nieuwe EV's zeer waarschijnlijk de nieuwe Kia Soul EV zal zijn.