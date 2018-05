Goed nieuws voor accuproductie Model 3 'Tesla's productielijn overgevlogen naar VS'

Tesla zou erin zijn geslaagd om z’n accu-productielijn in Duitsland, één van de grote obstakels voor een snelle productie van de Model 3, naar de VS over te hevelen.

De productielijn in kwestie is afkomstig van Grohmann Automation, een Duitse fabriek die in november 2016 door Tesla werd overgenomen. De Amerikanen hadden met de aanschaf tot doel om de productie in de aanloop naar 2018 en de introductie van de Model 3 verder op te kunnen schroeven. Grohmann specialiseert zich in de productie van accupakketten, maar het overhevelen van die pakketten naar Tesla's eigen 'Gigafactory' in Reno, Nevada, Verenigde Staten heeft naar verluidt nogal wat voeten in de aarde. Dit zou een van de redenen zijn dat de productie van de Model 3 nog niet op het gewenste niveau is.

Het was altijd al de bedoeling op de bewuste productielijn over te hevelen naar de VS en Reuters meldt nu dat dat onlangs is gebeurd. Het transporteren van een complete productielijn is vanwege de omvang en het gewicht van de apparatuur een hele operatie, maar Tesla zou er om begrijpelijke redenen evengoed haast mee hebben gemaakt. De automaker zelf heeft nog geen commentaar gegeven op het nieuws. In een eerder gesprek met Automotive News vertelde CEO Elon Musk dat de operatie weinig risico's met zich meebrengt: "Die lijn moet uit elkaar worden gehaald en worden overgevlogen. Daarna is het echter niet meer de vraag of en hoe het allemaal werkt, maar gewoon zaak om de boel in elkaar te zetten en aan de slag te gaan." Reuters meldt echter dat Tesla in het verleden vaker verkeerd heeft ingeschat hoe lang het duurt om apparatuur te installeren en te kalibreren, dus wanneer de lijn precies gaat lopen, is afwachten.

Volgens Bloomberg bouwt Tesla op dit moment 1.475 exemplaren van de Model 3 per week. In totaal zouden er nu 32.028 moeten rondrijden.