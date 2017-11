Slideshow

Tesla's pick-up in beeld verschenen Amerikaanse matroesjka

Tijdens de presentatie van de nieuwe Roadster en de Semi heeft Tesla een afbeelding getoond van de pick-up die de fabrikant op de tekentafels heeft liggen.

Het is nog lang niet gedaan met Tesla's uitbreidingsdrift. De Model 3 rolt nog niet fatsoenlijk van de band of het merk laat weten zijn aandacht ook te gaan richten op de ontwikkeling en productie van de vanochtend gepresenteerde nieuwe Roadster en de elektrische Semi, een vrachtwagen. Dan hebben de Amerikanen nog de Model Y in het vat zitten, een cross-over op basis van de Model 3. Meer uitbreiding? Zeker. In 2013 liet Tesla namelijk weten dat het best interesse had in het toevoegen van een pick-up aan het gamma. Tijdens de presentatie van de Roadster en de Semi is een designschets van dat model getoond.

Niet alleen de Roadster was een verrassing, ook met deze pick-up weet Tesla de tongen los te maken. Op de designschets is een pick-up te zien die duidelijke overeenkomsten vertoont met de Semi. Het formaat van de pick-up is echter zeer opmerkelijk te noemen. In de laadbak van de pick-up is namelijk een Ford F-150 te zien. Jawel, een full-size pick-up met een minimale lengte van 5,3 meter moet dus achterin Tesla's visie op een pick-up passen.

Volgens Tesla-CEO Elon Musk deelt de gigant delen van zijn techniek met de Semi, al moet je er met een klein rijbewijs, in de Verenigde Staten althans, gewoon mee kunnen rijden. In hoeverre deze designschets daadwerkelijk een realistisch beeld geeft van Tesla's pick-up, zal nog maar moeten blijken.