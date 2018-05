Tesla spendeert bijna € 5.400 per minuut. Tesla zonder financiering mogelijk door geld heen

Als Tesla geen extra financiering krijgt, bestaat de kans dat het bedrijf dit jaar door zijn geld heen raakt. Dat schrijft Bloomberg vandaag.

Volgens Bloomberg liggen de uitgaven bij Tesla dermate hoog, dat het bedrijf grofweg 6.500 dollar, omgerekend bijna € 5.400, per minuut uitgeeft. Als het bedrijf geen extra financiering weet rond te krijgen, bestaat volgens Bloomberg de kans dat Tesla zijn financiële middelen nog dit jaar heeft uitgeput.

De kosten die gemoeid zijn met het enorme aantal nieuwe werknemers dat Tesla de afgelopen acht jaar heeft aangenomen, dragen daar volgens Bloomberg aanzienlijk aan bij. Waar Tesla in 2010 nog geen 900 werknemers in dienst had, ligt dat aantal nu op omstreeks 40.000 werknemers. De omzet per werknemer ligt volgens Bloomberg bij Tesla zo'n 2,5 keer lager dan bij General Motors of Ford.

De laatste vijf kwartalen heeft Tesla negatieve cijfers gepresenteerd en sinds september 2017 is het aandeel Tesla met grofweg 24 procent gedaald. Bruce Clark van Moody's Investors Services heeft volgens Bloomberg eerder gewaarschuwd dat Tesla dit jaar nog zo'n 2 miljard dollar aan investeringen nodig heeft om overeind te blijven. Daar komt bij dat Tesla volgend jaar zou moeten starten met het terugbetalen van 1,2 miljard dollar aan schulden.

Topman Elon Musk blijft echter enigszins positief. De uitgesproken CEO, die op 1 april dit jaar nog grapte dat Tesla op de fles was gegaan, is van mening dat de geldstromen bij het merk groene cijfers laten zien zodra het in staat is om 5.000 Models 3 per week te bouwen. Dat dit jaar extra geld nodig is, werd in april door Tesla tegengesproken. Jeff Osborne van Cowen & Co. zegt tegen Bloomberg dat het verwacht dat Tesla in het vierde kwartaal van dit jaar 3 miljard dollar wil ophalen door aandelen te verkopen.