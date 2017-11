Slideshow

'Tesla wist al twee jaar van Dyson-plannen' Concurrentiebeding 'verklapt' EV

Onlangs maakte stofzuigerfabrikant Dyson z’n plannen voor een elektrische auto bekend. Gedoodverfde concurrent Tesla wist naar verluidt al twee jaar van die plannen.

Dat komt volgens de geruchten, die door verschillende Amerikaanse media zijn opgepikt, door een Franse ingenieur die in 2015 de overstap wilde maken van Dyson naar Tesla. Na het indienen van de Visum-aanvraag die nodig is om te gaan werken in de VS, werd hij bij Dyson betrokken bij de ontwikkeling van de elektrische auto die in september wereldkundig werd gemaakt. De man besloot zijn toekomstige dienstverband bij Tesla nog even onder de pet te houden totdat de visumaanvraag was goedgekeurd. Op deze manier zou hij immers altijd nog bij Dyson kunnen blijven.

Een maand later bood Tesla Pellerey, zoals de betrokken medewerker heet, echter een baan aan in Europa, waardoor het lang uitblijvende visum niet langer nodig was. Daarop besloot de ingenieur z'n huidige werkgever in te lichten, maar die was niet bepaald blij met de nieuwe werkgever van de man. Middels een brief deelde Dyson 'm mee dat-ie de komende 12 maanden niet bij Tesla aan de slag mocht gaan om te voorkomen dat het ultra-geheime elektrische auto-project bij de concurrent terecht zou komen. Uiteindelijk mocht Pellerey naar verluidt gedurende negen maanden niet voor Tesla werken, maar toen was het leed voor Dyson allang geschiedt. Door deze rechtszaak überhaupt aan te gaan, wist men bij Tesla immers al lang hoe de vlag erbij hing. "Er is niet veel fantasie voor nodig om te concluderen dat Dyson deze moeite niet doet vanwege z'n stofzuigers", zou een betrokken rechter destijds volgens Automotive News hebben gezegd. Voor Pellerey liep het hele verhaal uiteindelijk goed af, want de man werkt voor zover bekend inmiddels 'gewoon' voor Tesla.

Dyson maakte eind september bekend de strijd in EV-land aan te gaan. Het bedrijf zegt dat 400 medewerkers volop bezig zijn met de ontwikkeling van de vierwieler, die sterk moet afwijken van wat we al kennen op dit gebied.