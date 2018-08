Tesla 4,8 procent in de min Tesla weer in schijnwerpers op Wall Street

Slideshow

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan. Wederom ging veel aandacht uit naar Tesla.

Het aandeel van de maker van elektrische auto's ging onderuit in de nasleep van de ophef over een tweet van topman Elon Musk. Die zei eerder het bedrijf van de beurs te willen halen. Beurswaakhond SEC zou bij Tesla hebben aangeklopt voor meer informatie over de tweet van Musk.

De leidende Dow Jones-index sloot met een verlies van 0,3 procent op 25.509,23 punten. De brede S&P; 500 verloor 0,1 procent tot 2853,58 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde nagenoeg vlak op 7891,78 punten.

Tesla verloor 4,8 procent. Het aandeel zakte daarmee onder het niveau van voor het betreffende bericht dat een paar dagen eerder voor een fikse koerssprong had gezorgd. Als de financiering niet écht al rond is, wat Musk overigens wel beweerde, is mogelijk sprake van beursfraude. De SEC heeft vragen gesteld over de onderbouwing van de uitspraak over de financiering. Ook wil de toezichthouder weten waarom Musk het koersgevoelige nieuws deelde via Twitter in plaats van via een officiële verklaring.