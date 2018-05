Geen 800, maar bijna 1.000 'Tesla Semi heeft nog meer actieradius'

Slideshow

Tesla’s Semi, de vrachtwagen dus, heeft volgens Elon Musk een nog grotere actiedradius dan eerder werd vermeld.

De langverwachte Semi werd in november 2017 onthuld, vergezeld van de belofte dat de vrachtwagen zo'n 500 mijl, 800 km dus, ver moet kunnen komen op een volle accu. In een conference call naar aanleiding van de eerste kwartaalresultaten van 2018 zou Elon Musk echter gezegd hebben dat de vrachtauto met de huidige stand der techniek geen 500, maar 600 mijl ver zou moeten kunnen komen. Dat komt neer op zo'n 965 km. Inside EV's meldt dat deze claim van Musk een reactie is op een sneer van Martin Daum, het hoofd van Daimlers truckdivisie. Die zou het eerder gecommuniceerde bereik van 500 mijl al als onhaalbaar hebben bestempeld en moet 600 mijl dus helemaal ongelofelijk vinden. Wat er van het bereik overblijft als er een volle oplegger achter de 'Semi' hangt, vermeldt het verhaal overigens niet.

Behalve de versie met 600 mijl actieradius, komt er overigens ook een goedkopere variant die ongeveer half zo ver komt. De Tesla Semi beschikt over vier elektromotoren die voor een bijzonder indrukwekkende actieradius moeten zorgen en zou 'minder dan' 2 kWh per mijl verbruiken, ofwel 1,25 kWh per km. Hoewel de Tesla Semi voorlopig nog niet in Nederland op de weg te vinden zal zijn, wordt er in de VS wel druk getest met de elektrische vrachtwagen. Het voertuig is niet alleen opmerkelijk vanwege z'n elektrische aandrijflijn en imposante actieradius, maar ook vanwege z'n vormgeving en indeling. De dichte, vrij schuine neus oogt bijzonder gestroomlijnd en de bestuurder zit niet links of rechts, maar in het midden van de cabine.