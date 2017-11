Slideshow

Tesla Semi eindelijk onthuld Tot 800 kilometer actieradius

Tesla heeft in de Verenigde Staten het doek getrokken van zijn Semi, een elektrische vrachtwagen die net even verder komt dan aanvankelijk werd aangenomen.

Al lange tijd wordt er uitgebreid gespeculeerd over de specificaties van Tesla's elektrische vrachtwagen. Zo zou de kolos een actieradius van tussen de 320 en 480 kilometer moeten krijgen. CEO Elon Musk gaf te kennen dat het bereik van de 'Semi' veel hoger zou liggen. Musk blijkt een man van zijn woord, want de elektrische kolos moet volgens de topman op de snelweg ruim 800 kilometer ver kunnen komen.

De Semi heeft een maximaal laadvermogen van ruim 36.000 kilo. Vier elektromotoren, die de achterste vier wielen van de truck aandrijven, moeten het volgeladen gevaarte in 20 tellen aan een snelheid van 60 mph (96 km/h) kunnen helpen. Zonder oplegger verandert dat getal in 5.

Dit werkpaard, waarvan het uiterlijk al voor een groot deel werd weggegeven in de laatste teasers, beschikt over Enhanced Autopilot, een uitgebreidere versie van de Autopilot die momenteel in de Model S en Model X te vinden zijn. Het opladen van de Semi zal bij nieuwe Megacharger-stations gebeuren, laadstations die de Semi in 30 minuten weer een actieradius van 400 kilometer kunnen geven. De elektromotoren zijn in de basis nagenoeg hetzelfde als die op de Model X worden toegepast.

Opvallend gegeven: als bestuurder van de Semi zit je in het midden. Net als in bijvoorbeeld de McLaren F1 zijn links- en rechtsachter de bestuurder twee stoelen geplaatst. Net als bij de Model S en Model X het geval is, vind je in de neus van de Semi een kleine opbergruimte. Over een slaapcabine beschikt de Semi niet, maar dat kan in de toekomst veranderen. Aan weerszijden van het stuur zijn twee displays geplaatst waarmee de Semi zich laat bedienen. Op die displays wordt het beeld weergegeven dat de onder de zijspiegels gemonteerde camera's maken.

Tesla is overigens niet de enige fabrikant die een elektrische truck op de markt wil brengen. Onlangs liet dieselmotorengigant Cummins al een prototype van een dergelijke truck zien en ook Mercedes-Benz en Volvo zijn met het concept bezig.