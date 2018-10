'Internationale introductiedatum nog niet bekend' Tesla rolt Software 9.0 uit in de Verenigde Staten

Slideshow

Tesla is in de Verenigde Staten begonnen met de uitrol van Software Version 9.0, de nieuwste versie van de software waarmee het de Model S, Model X én Model 3 uitrust.

Tesla staat bekend om het draadloos updaten van de software van zijn auto's, software die meer dan eens nieuwe functies aan de modellen toevoegt. Momenteel maken de Noord-Amerikaanse Tesla-eigenaren kennis met Software Version 9, een updatepakket waarin natuurlijk weer een hoop interessants is verstopt.

Allereerst zijn er aanpassingen aan de Tesla-applicatie voor mobiele telefoons. Met de app is het vanaf heden mogelijk om een bestemming die je op je toestel hebt opgezocht, door te zenden naar het navigatiesysteem van de auto. Daarnaast kunnen alle passagiers voortaan via hun mobiele telefoon, en de Tesla-app, de multimedia van de auto bedienen. De bestuurder kan deze functie zelf aan- of uitzetten.

Wie een Tesla bezit die na augustus 2017 is geproduceerd en wiens auto dus over 'Hardware 2.5' beschikt, hoeft geen dashcam meer aan te schaffen. De camera aan de voorzijde van de auto kan sinds de nieuwe softwareversie namelijk fungeren als dashcam. Wel moet je zelf een USB-stick met een opslagcapaciteit van minimaal 1,8 gigabyte in de auto prikken. Er is tot 10 minuten aan beeldmateriaal op te slaan.

Tesla voegt voortaan alle applicaties onder in de App Launcher én voegt drie nieuwe applicaties aan het pakket toe, onder andere een applicatie waarmee het energieverbruik beter is te monitoren. Tesla past verder de indeling van de menu's aan en brengt de in het digitale scherm verstopte knoppen voor onder andere de bediening van de verwarmbare achterste zitplaatsen, het verwarmbare stuurwiel en de verwarmbare ruitenwissers voortaan onder één kopje onder.



Meer nieuws? Zeker. Tesla belooft zijn AutoPilot-mogelijkheden binnenkort uit te breiden én zegt met de nieuwe functie Navigate on Autopilot te kopen, een set aanpassingen waarmee het Autopilot-systeem onder andere ook via het navigatiesysteem is te activeren. Tesla voegt verder een 360-zicht-functionaliteit toe en past onder andere de dodehoekdetectie aan. Dat systeem haalt zijn data voortaan niet meer alleen uit de ultrasone sensoren, maar voortaan ook uit de camera's die zich aan de zijkant en aan de achterkant van de auto bevinden. Goed nieuws voor wie wel van het spelen van een oud computerspel houdt: wie z'n Tesla in P zet, moet klassieke Atari-games kunnen spelen, spellen die zich via het touchscreen of via het stuurwiel zijn te bedienen. Tesla noemt die laatste toevoeging 'een easteregg' en houdt daarom nog even onder de pet hoe je de gamefunctie moet activeren.

In de Verenigde Staten wordt Software Version 9.0 al uitgerold. De Nederlandse afdeling van Tesla zegt dat de internationale uitroldatum nog niet bekend is. Nog even geduld dus.