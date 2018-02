Slideshow

Tesla Roadster is eerste auto in de ruimte Stunt geslaagd

Blije gezichten bij SpaceX vanmorgen, want de tamelijk bizarre stunt waarbij een Tesla Roadster de ruimte in wordt geschoten, is geslaagd. De auto zweeft nu in het luchtledige, en daar zijn bewegende beelden van!

We moeten er nog een beetje aan wennen, maar Elon Musk is er daadwerkelijk in geslaagd om de rode Tesla Roadster die hij zijn persoonlijke auto noemt, in een baan rond de aarde te schieten. De stunt dient niet alleen publiciteitsdoeleinden, hoewel-ie op dat gebied ontegenzeggelijk geslaagd is. De oer-Roadster doet namelijk ook dienst als 'test-lading' voor de Falcon Heavy, een herbruikbare raket van SpaceX die in staat moet zijn zware ladingen tegen relatief lage kosten de ruimte in te knallen. Dat komt doordat de Falcon Heavy in theorie herbruikbaar is, al is de raket daar bij deze testvlucht niet helemaal in geslaagd. Beide hulpraketten landden tegelijkertijd keurig op de aangegeven plaats, maar de 'hoofd-raket' stortte naast z'n beoogde landingsplaats in zee.

Desalniettemin is er veel reden tot blijdschap bij de bedrijven van Elon Musk, want die Roadster zweeft toch echt door de ruimte. Achter het stuur zit een dummy in Space-X-kledij, uit de speakers klinkt 'Space Oddity' van David Bowie. Het bizarre schouwspel is aan het einde van deze video te zien: