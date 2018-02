Slideshow

Tesla Roadster in Nederland te reserveren Flinke aanbetaling vereist

Het is nog even geduld hebben, maar geïnteresseerden die in 2020 een Tesla Roadster voor de deur willen hebben, kunnen nu een reservering plaatsen.

Nog twee jaar geduld. Dat is wat de mensen moeten hebben die Tesla's tweede Roadster willen hebben. In Nederland zijn nu de orderboeken geopend en kunnen kopers uit twee modellen kiezen. Voor de normale Roadster betaal je eerst €4.000 aan via de creditcard, waarna een aanvulling binnen tien dagen van €39.000 vereist is. Samen dus goed voor een aanbetaling van €43.000.

Voor de gelimiteerde Roadster Founders-serie vraagt Tesla een veel grotere aanbetaling. Na een creditcard-afschrijving van wederom € 4.000, moeten geïnteresseerden tien dagen later nog eens € 211.000 aftikken.

De deadline voor de Roadster staat nu op 2020. Of Tesla dit doel gaat halen, moet de tijd leren. Als we kijken naar de huidige productie van de Tesla Model 3, loopt die nog een flink stuk achter op de agenda. Naast de huidige Model S, X en 3 kondigde Tesla afgelopen november deze Roadster aan. Daarnaast verschijnt er ook een vrachtauto en wordt er in de wandelgangen gesproken over een Model Y: een elektrische cross-over.