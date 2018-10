Aantal Model 3's bijna verdubbeld in Q3 Tesla produceert de helft meer

Tesla heeft in het derde kwartaal flink meer auto's geproduceerd. Volgens het bedrijf rolden er in totaal 80.142 voertuigen van de band, een stijging van 50 procent ten opzichte van het eerdere record, dat in het tweede kwartaal werd gehaald.

Topman Elon Musk mag zich dan in onstuimig weer bevinden, zijn fabrieken draaien op volle toeren, met een flinke groei van de productie als resultaat. Bij de Model 3 ging het om 53.239 auto's, bijna een verdubbeling vergeleken met het productievolume in het tweede kwartaal. Dit cijfer komt overeen met de verwachtingen van Tesla. Er was een doelstelling voor 50.000 tot 55.000 auto's. Van de Model S en X werden 26.903 auto's gebouwd, een lichte stijging op kwartaalbasis en eveneens conform de eigen prognoses.

De leveringen bedroegen in de afgelopen periode 83.500 voertuigen. Tesla stelt dat dit alleen al neerkomt op meer dan 80 procent van de totale leveringen door het bedrijf in heel 2017. De doelstelling, de levering van 100.000 wagens van de Model S en X in 2018, blijft onveranderd.

De onderneming uit Palo Alto gaf verder aan dat veel problemen bij de productie en levering in het afgelopen kwartaal zijn aangepakt. Tesla wil verdere verbeteringen doorvoeren bij deze processen om zo de productie verder te versnellen. Topman Elon Musk sprak eerder zelfs van een "productiehel" en "logistieke hel" bij het bedrijf.

Tesla liet verder weten dat het de bouw van zijn fabriek in het Chinese Shanghai gaat versnellen. Op die manier wil het bedrijf de Chinese importheffingen op buitenlandse auto's en de kosten voor het vervoeren van auto's over zee omzeilen.

Afgelopen weekeinde bereikte Musk nog een schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De SEC verweet Musk fraude door op Twitter te reppen over een privatisering van Tesla en daarmee beleggers op het verkeerde been te zetten. Hij moet zijn positie als voorzitter van Tesla voor drie jaar neerleggen en Tesla en Musk moeten ieder een boete van 20 miljoen dollar betalen.

Ook in ons land is te merken dat het Tesla (aan de productielijn tenminste) voor de wind gaat. De Model S werd afgelopen maand 1.052 keer geregistreerd, waardoor het elektrische slagschip nummer twee staat in de modellen-top-vijf van september, ingeklemd tussen de bescheiden Opel Karl en Kia Picanto.