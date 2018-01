Slideshow

Tesla ontkent productieproblemen Model 3 Medewerkers nog pessimistisch

Deze week deden uitten een aantal Tesla-medewerkers hun zorgen over de productie van de al eerder door tegenslagen geteisterde Model 3. Tesla ontkent verdere problemen.

De klachten van Tesla-werknemers zijn naar buiten gebracht door de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Medewerkers zouden tot zeker eind 2017 nog met de hand batterijpakketten hebben gebouwd en kwaliteitscontroles zouden niet op de juiste manier worden uitgevoerd. Bovendien zouden de productiekosten daardoor hoog oplopen en wordt beweerd dat Tesla z'n doel – 400.000 auto's per jaar – nooit gaat halen.

Tesla is natuurlijk niet blij met dit soort aantijgingen, al is het maar omdat het aandeel kort na het nieuwsartikel flink in elkaar zakte. Tegenover persbureau Reuters ontkent het bedrijf de beweringen van z'n anonieme medewerkers. 'Totdat de productie op volle sterkte is wordt er inderdaad meer met de hand gemaakt dan uiteindelijk de bedoeling is, maar we liggen nog altijd op schema', meldt het merk in een statement. Dat 'schema' is dan overigens niet het eerder beloofde groeitempo, maar het naar beneden bijgestelde plan dat eerder deze maand werd gepresenteerd. In oktober, november en december werden in totaal 1.550 Model 3's gepresenteerd, terwijl aanvankelijk op het dubbele werd gehoopt. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 moeten er wekelijks 2.500 Model 3's van de band lopen, opnieuw de helft van wat ooit de bedoeling was. Medio 2018 moet de productie zijn opgeschroefd naar 5.000 auto's per week.

Volgens Reuters wist de reactie van Tesla het met 2,4 procent ingezakte aandeel weer met 1,6 procent te doen opleven.