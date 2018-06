Kans op ongevallen te groot 'Tesla moet Autopilot verbeteren'

Een Amerikaanse consumentenorganisatie roept Tesla op om foutjes in het Autopilot-systeem op te lossen. Aanleiding is een dodelijk ongeval met een Model X.

De oproep is afkomstig van Consumers Union, een onderdeel van de bekende Amerikaanse consumentenorganisatie Consumer Reports. Consumers Union doet die oproep na een uitgebreid onderzoek van vervoersveiligheidsraad National Transportation Safety Board (NTSB) naar een ongeval waarbij Model X-rijder Walter Huang eind maart om het leven kwam, meldt persbureau Reuters. Uit data van de auto zou blijken dat de elektrische cross-over weliswaar waarschuwingen heeft laten zien die de handen van de bestuurder weer richting stuurwiel moesten bewegen, maar dat die waarschuwingen voor het laatst 15 minuten voor het ongeval in beeld zijn verschenen. Dat is in tegenspraak met Tesla's eerdere claim dat de bestuurder tijdig zou zijn gewaarschuwd.

In de laatste minuut voor het onheil toesloeg zou de bestuurder z'n handen 34 seconden aan het stuur hebben gehouden, maar niet in de allerlaatste zes seconden. Bovendien zou de auto in de laatste drie seconden van 99 naar 114 km/h zijn geschoten, waarna de Tesla tegen een betonnen botsabsorber klapte om vervolgens tegen een betonnen rijbaanscheiding tot stilstand te komen. Tesla stelt dat bestuurders te allen tijde hun handen aan het stuur moeten houden, maar Consumers Union si van mening dat Autopilot veel teveel speelruimte laat door de mogelijkheid te scheppen autonoom door het verkeer te gaan. Daar is het systeem kennelijk niet tegen opgewassen, zegt de organisatie. NTSB zou naast het betreffende Model X-ongeluk ook andere ongelukken met Tesla's onderzoeken.