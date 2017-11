Slideshow

Tesla Model 3-vertraging leidt tot problemen Onzekerheid heeft gevolgen

De Tesla Model 3 is misschien wel de belangrijkste en populairste nieuwkomer van dit jaar, maar Tesla loopt steeds verder achter zijn eigen doelstellingen aan. Dat heeft gevolgen, zowel voor de aandelenmarkt als voor de geldstromen bij Tesla zelf.

5.000 exemplaren per week. Zoveel Model 3's zouden er aan het einde van 2017, nu dus ongeveer, van de band moeten lopen. Dat die doelstelling niet is gehaald, moge inmiddels bekend zijn. De 'productiehel' waarin Tesla naar eigen zeggen is beland, heeft ervoor gezorgd dat er in het derde kwartaal niet meer dan 260 '3's' zijn afgeleverd. De sterke vertraging heeft talloze oorzaken, die echter allemaal op het productieproces zijn terug te voeren. Van de manier waarop verschillende panelen aan elkaar worden gelast tot het produceren van de stoelen, wat Tesla in eigen huis wil doen: het gaat allemaal niet vanzelf. De gevolgen daarvan zijn groot. Om te beginnen stelt Tesla door de vertraging de honderdduizenden potentiële kopers teleur. Meer dan 63.000 daarvan zijn inmiddels afgehaakt, al valt zoiets natuurlijk ook zonder tegenslag wel te verwachten. Dat niet iedere Model 3-koper de vertraging als iets slechts ziet, bleek uit een interview dat Bloomberg met een toekomstige eigenaar had. "Ik wil graag dat Tesla straks een goede Model 3 aflevert, zelfs als dat betekent dat ik een half jaar langer moet wachten", vertelde hij. "Ik zie de vertraging daarom als iets positiefs, omdat het ruimte biedt om de kwaliteit naar een nog hoger plan te tillen."

Cashflow

Dat probleem lijkt dus overkomelijk, maar het ietwat inzakkende Tesla-aandeel is dat volgens sommigen niet. Deze week zijn er verschillende opiniemakers van allerlei media uit de financiële sector, die hun zorgen uiten over de koers van het aandeel in de afgelopen maanden. Sinds september is het aandeel met zo'n 20 procent ingezakt, zodat het nu weer rond een waarde van 300 dollar schommelt. Dat investeerders niet positief zijn over de nabije toekomst blijkt dan weer uit het feit dat een groot aantal van hen inzet op een verdere daling. Logisch, want zo lang er geen Model 3's van de band lopen, krijgt Tesla niet genoeg geld binnen. Dat is het volgende probleem: cashflow. In zijn ambitieuze plannen met de Model 3 hield Tesla rekening met het geld dat binnen zou komen door het verkopen van die auto's, maar zo lang er geen auto's zijn, rest slechts de aanbetaling van 1.000 dollar.

Anders dan anders

Al deze negatieve berichtgeving betekent natuurlijk niet dat Tesla ten dode is opgeschreven, want het merk heeft in het verleden vaker bewezen dat het in staat is tot dingen die tot dan toe als onmogelijk werden beschouwd. De toekomst zal leren wanneer dat moment aanbreekt voor de veelbesproken Model 3. De introductie van die auto gaat overigens op een typische Tesla-manier, wat betekent dat het anders dan anders gaat. Klanten die de auto nu al hebben, zijn veelal direct of indirect verbonden aan het merk. Lees: ze werken voor Tesla. De (auto)pers heeft via officiële kanalen nog geen mogelijkheden gehad om met de Model 3 te rijden en Tesla-eigenaars is op het hart gedrukt hun auto niet aan de pers af te staan. In de toekomst komt hier, op een door Tesla gedicteerd moment, ongetwijfeld verandering in.