Prijzen lopen op tot $ 86.000 Tesla Model 3 Performance dubbel zo duur

In de Amerikaanse configurator heeft Tesla het topmodel voor de Model 3 toegevoegd: de Perfomance. De actieradius bleef gelijk, de acceleratie nam toe. Maar is dat een dubbel zo hoge prijs waard?

De reguliere Model 3 staat in de Amerikaanse bestellijsten met een vanafprijs van $ 35.000. Het prijskaartje van een Performance met (standaard) AWD valt met $ 78.000 een stuk hoger uit. Waarom die prijs twee keer zo hoog is? Een normale Model 3 haalt met zijn 50 kWh-batterij op een batterijlading 310 miles (499 km), heeft een topsnelheid van 210 km/h en doet over een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 60 mp/h (96 km/h) 5,5 seconden. De Performance komt ondanks zijn grotere accupakket van 75 kWh net zo ver, maar is een stuk sneller dan zijn reguliere broer. Dezelfde sprint doet een Model 3 Performance in 3,5 seconden en de top van de Amerikaan ligt op 250 km/h.

Verder monteert Tesla, al dan niet in de fabriek of bij de plaatselijke dealer, een 'premium' interieur in een zwarte of witte kleur, bevindt zich een carbon spoiler op de kont en maken 20-inch sportwielen het plaatje af. Heb je nou een spaarvarken verstopt en wil je graag de Autopilet-functie op de Model 3 Perfomance? Dan int Tesla daar graag nog eens $ 5.000 voor. Voor wie in de toekomst zijn of haar leven helemaal in de handen van de autonome functie wil leggen, stijgt de prijs nog eens $ 3.000. Aan het einde van de configurator staat dat de levertijd voor een Model 3 Perfomance tussen de 12 en 16 maanden oploopt, maar gezien de opgelopen productie-achterstand gokken we dat Amerikaanse klanten dat met een korreltje zout moeten nemen. Volgend jaar maakt de Model 3 zijn intrede bij de Europese dealers.