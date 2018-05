Rechtsgestuurd medio volgend jaar 'Tesla Model 3 pas in 2019 naar Europa'

Over productieproblemen bij de Tesla Model 3 is al veel gezegd en geschreven, maar naar concrete gevolgen voor Europese kopers bleef het tot nu toe enigszins gissen. In – uiteraard – een tweet laat Elon Musk weten dat de leveringen pas in 2019 op gang zullen komen.

Dat dat vanaf februari voor nieuwe bestellingen geldt wisten we al wel, maar deze tweet suggereert dat ook eerder bestelde auto's pas volgend jaar voet op Nederlandse bodem zetten. Dat zou met name voor Nederland slecht nieuws zijn, want het betekent dat de Model 3 niet meer in aanmerking komt voor volledig bijtellingsvoordeel. Vanaf volgend jaar geldt het fors lagere bijtellingstarief van 4 procent alleen voor bedragen tot 50.000 euro, alles daarboven valt onder het normale tarief. Nu heeft de Model 3 als voordeligste Tesla minder last van die regeling dan z'n grotere broertjes, maar een aangekleed exemplaar zou zomaar fors boven die grens uit kunnen komen. Wellicht is het feit dat er langer op de auto moet worden gewacht echter een belangrijker nadeel voor vroege Model 3-kopers, die al in 2016 een aanbetaling deden.

In dezelfde tweet gaat Musk overigens ook in op de levering van rechtstgestuurde exemplaren van de Model 3, wat het feitelijke antwoord is op de vraag die de aanleiding is voor het statement. De versie voor het Verenigd Koninkrijk en verschillende Aziatische markten zou halverwege volgend jaar z'n opwachting maken. Musk voegt eraan toe dat de Model 3 vanaf het begin zo ontworpen is dat een rechtstgestuurde variant relatief eenvoudig te realiseren is, een punt dat wordt ondersteund door het bijzonder symmetrische dashboard.