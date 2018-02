Slideshow

Tesla Model 3 heeft standaard wieldoppen Eerste test nu in het blad!

De Tesla Model 3 verschijnt maar sporadisch op fabrieksfoto’s, maar inmiddels is duidelijk dat de 19-inchwielen die daarop prijken niet de basis-optie zijn. Standaard beschikt de Model 3 over heuse wieldoppen, al is dat niet het hele verhaal.

De Model 3 rijdt in de VS inmiddels al maanden rond, maar is nog steeds enigszins mysterieus. Waar alle andere fabrikanten direct bij de introductie alle informatie en een uitgebreid fotopakket de wereld in sturen, gaat Tesla ook hierin zijn eigen weg. Eerst was er wat summier beeld, daarna volgden de eerste afleveringen aan medewerkers en andere relaties. Ondanks de tegenslagen zijn leveringen aan 'gewone' kopers in de VS inmiddels ook al even bezig, dus sijpelen er geregeld beelden online van Model 3's die op straat worden gespot. Daarbij zijn de opvallende basiswielen niet te missen.

De zogenaamde 'Aero'-wielen zijn een maatje kleiner dan de optionele 19-inch-exemplaren en vallen meteen op door hun gestroomlijnde design. Dat blijft niet bij uiterlijk, want volgens Tesla is de Model 3 met deze wielen daadwerkelijk efficiënter dan zonder. Volgens Teslarati.com heeft een Model 3-rijder dat uitgeprobeerd en resulteerde het gebruik van de 'wieldoppen' in een 4,3 procent efficiëntere auto. Doppen, inderdaad, want de gestroomlijnde donkergrijze onderdelen zijn kappen die over relatief normaal ogende lichtmetalen wielen worden gemonteerd. Wie ze verwijdert, krijgt wielen die ongetwijfeld bij veel mensen beter in de smaak vallen, maar levert dus wel iets in op het gebied van stroomverbruik. Tegelijkertijd zijn er ook Model 3-rijders die de kappen juist accentueren door ze in kleur van de auto te spuiten. Wielkappen als deze zijn redelijk zeldzaam, maar gestroomlijnde wielen zijn niet uniek. Zo stond de vorige Kia Optima Hybrid op stevig gestroomlijnde en zeer opvallende lichtmetalen exemplaren en kregen ook de zuinige DrivE-uitvoeringen van de Volvo's C30, S40 en V50 ooit buitengewoon opvallende, 'dichte' wielen mee. Veel eigenaren opteerden toen voor andere, minder afwijkende exemplaren, dus de kans is groot dat de Model 3 een soortgelijk lot beschoren is.

Overigens presenteren we deze week vol trots een eerste rijtest van de Tesla Model 3. In AutoWeek 8, die nog tot 28 februari in de winkel ligt, lees je onze eerste bevindingen. Op 19-inch, dat dan weer wel…

Foto's 2, 3 en 4: Reddit-gebruikers Canihaveyourmilk, Fizpod, Kosmkram