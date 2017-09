Slideshow

Tesla Model 3 doet bijna alles via touchscreen Voorlopig nog geen bluetoothaudio of radio

De interieurfoto's van de Tesla Model 3 deden het al vermoeden: vrijwel alle bediening gaat via het grote touchscreen. Zelfs de ruitenwissers blijken via dat scherm geactiveerd te worden, maar aan radio-ontvangst of Bluetooth-audio ontbreekt het voorlopig nog.

Voorlopig zijn we zelf nog niet op pad geweest met de nieuwste Tesla, maar de Amerikaanse heren en dames van Autoblog.com konden de Model 3 al bekijken in de showroom. Daar viel hun op dat vrijwel alle bediening via het grote infotainmentscherm gaat. Hoewel dat al was te verwachten, zijn er toch wat zaken die enigzins verbazen.



Zo is het bijvoorbeeld momenteel niet mogelijk om FM-radio te luisteren of om via je eigen audioapparaat met Bluetooth muziek af te spelen. Dat betekent overigens niet dat het doodstil is in de auto, want met de internetverbinding van de Model 3 is er wel muziek online te streamen. De verwachting is dat er nog een update komt, waardoor je ook je eigen verzameling via je telefoon of een ander audioapparaat door de auto kunt laten schallen.



Overigens vraagt het gebrek aan knoppen en hendels in de praktijk volgens Autoblog.com wel wat gewenning. Zo laat bijvoorbeeld de climate control zich alleen via het scherm bedienen en moet er een apart scherm opgeroepen worden om de snelheid van de ruitenwissers te veranderen. Daarbij zijn er dermate veel verschillende functies op het scherm op te roepen, dat het nogal een drukke boel kan worden. Er zijn trouwens wel knoppen op het stuur, waaraan men zelf een aantal functies kan hangen.