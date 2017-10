Slideshow

'Tesla mist verkoopdoelstelling Model 3' 1.500 stuks in derde kwartaal niet gehaald

In augustus voorspelde Tesla dat het in het derde kwartaal van dit jaar 1.500 exemplaren van de Model 3 zou produceren. Die doelstelling heeft het merk niet bepaald gehaald.

Dat blijkt uit berichtgeving van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. 'Niet bepaald gehaald' is in deze overigens een understatement. Tesla zou tussen juli en september namelijk slechts 260 exemplaren van zijn langverwachte compacte sedan gebouwd hebben.

In een reactie aan de The Wall Street Journaal wijst Tesla "[...] knelpunten in de productie" aan als veroorzaker van het fors lager dan verwachte aantal geproduceerde Model 3's. De Amerikaanse fabrikant benadrukt dat er geen échte problemen zijn en dat er vertrouwen in heeft dat het de knelpunten op korte termijn kan aanpakken.

Tesla beloofde eerder dat het tegen het eind van dit jaar in staat moet zijn om wekelijks zo'n 5.000 Model 3's te bouwen. Of het behalen van dat streven vertraging oploopt, is nog niet duidelijk.