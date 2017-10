Slideshow

Tesla blijft scoren in Noorwegen Volkswagen voelt hete adem in de nek

Tesla is in september weer extreem populair gebleken in Noorwegen. Zowel de Model S als de Model X is er in de top drie van meestverkochte auto's te vinden.

In Noorwegen werden in september 13.484 nieuwe personenauto's verkocht, 2,7 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfersvan het Noorse Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS). De teller van 2017 staat op 116.358 verkochte auto's, slechts 0,4 procent meer dan in de eerste negen maanden van 2016.

Van de circa 13.500 auto's die er in september aan de Noorse man werden gebracht, zijn er maar liefst 2.003 afkomstig van Tesla. Het merk staat daarmee op de tweede plek van meest populaire merken in het land. Op één staat Volkswagen, dat met 2.083 auto's slechts marginaal meer sleutels wist te overhandigen. Het marktaandeel van Tesla staat daarmee in september op net geen 15 procent. Tesla wist 136 procent meer auto's te verkopen dan in dezelfde maand vorig jaar, vooral dankzij de Model X. Die ging in september 996 maal (+7,4 procent) over de toonbank, waarmee dat model de op twee na populairste auto in die maand was. De Model S staat op plek twee met 1.007 verkochte exemplaren (+7,5 procent). Op één staat de Volkswagen Golf, waarvan er 1.367 stuks over de toonbank gingen.

Ter vergelijking: in Nederland werden in september 554 Tesla's verkocht. 310 daarvan betroffen een Model S, de overige 244 zijn toe te schrijven aan de gevleugelde Model X. Het totaal aantal verkochte Tesla's ligt in ons land in de eerste negen maanden van dit jaar op 2.171 stuks. Vorig jaar werden er in september 1.476 Tesla's verkocht.