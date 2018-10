Informatie voor Nederlandse markt Terugroepactie voor Toyota Auris en Prius

Toyota roept wereldwijd 2,42 miljoen auto's terug naar de garage. In Nederland betreft het een kleine 40 duizend stuks, zo laat de importeur desgevraagd weten.

Van de 2,42 miljoen auto's die Toyota terugroept naar de garage, rijden er 1,25 miljoen auto's in Toyota's thuisland. 830.000 exemplaren zijn in de Verenigde Staten verkocht terwijl er 290.000 stuks in Europa een bezoekje aan de garage moeten brengen. Ook in Nederland moeten auto's terug, in totaal 39.349 stuks.

Het betreft exemplaren van de Prius, Prius+ en Auris Hybrid uit specifieke bouwjaren. Toyota's hybrides hebben software die bij mogelijke interne defecten de auto in 'noodloop' brengt. Dit is een modus waarin het vermogen wordt gereduceerd om gevolgschade te voorkomen. In zeer zeldzame gevallen wordt deze beschermende modus niet geactiveerd en schakelt het hybridesysteem zichzelf uit.

In Nederland gaat om 18.872 exemplaren van de derde generatie Prius die tussen oktober 2008 en februari 2014 zijn gebouwd. Ook 6.255 eigenaren van de Toyotas Prius+ die tussen oktober 2011 en november 2014 zijn gebouwd, moeten een bezoekje aan de garage brengen. Bij de Auris gaat het alleen om de Hybrid en wel om 14.222 exemplaren die tussen mei 2010 en mei 2014 zijn geproduceerd. Eigenaren krijgen uiteraard bericht van Toyota en kunnen hun auto kosteloos aanbieden voor een softwareupdate.