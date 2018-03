Slideshow

Terugroepactie van Ford in Noord-Amerika Stuurwiel kan losraken bij Fusion en Lincoln MKZ

Ford roept in de Verenigde Staten ruim 1,3 miljoen exemplaren van de Fusion en Lincoln MKZ terug naar de werkplaats voor vervanging van de stuurwielbouten. Er zijn bij het merk twee ongevallen bekend die veroorzaakt zijn doordat de bestuurders letterlijk de controle over het stuur verloren.

Bovendien is er iemand gewond geraakt door het vastgestelde defect. Het stuurwiel kan losraken, aldus Ford. Het betreft exemplaren van de Fusion die tussen 6 augustus 2013 en 29 februari 2016 van de band zijn gelopen in de Flat Rock fabriek. Hetzelfde geldt voor de Fusion-modellen uit het Mexicaanse Hermosillo, gebouwd tussen 25 juli 2013 en 5 maart 2018. Ook exemplaren van de Lincoln MKZ die in diezelfde periode in Hermosillo geproduceerd zijn, moeten terug.

De terugroepactie geldt ook voor Canada en Mexico. In die landen gaat het om respectievelijk 62.479 en 14.172 exemplaren. De Fusion is in de basis dezelfde auto als 'onze' Mondeo, maar de Mondeo wordt niet in Flat Rock gebouwd.