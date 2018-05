Problemen met elektriciteit Terugroepactie BMW raakt Nederland niet

BMW roept ruim 300.000 auto's terug in het Verenigd Koninkrijk. Dat maakte de BBC woensdag bekend. De terugroepactie raakt de Nederlandse markt niet.

De Britse auto's hebben problemen met de elektriciteit waardoor de voertuigen plotseling kunnen afslaan, bleek uit onderzoek van de Britse omroep. In december 2016 leidde dit mankement tot een dodelijk ongeval. Eerder werden al ruim 36.000 BMW's teruggeroepen. Nu blijkt dat de groep probleemwagens groter is. De BBC komt in een uitzending met meer informatie over de technische problemen.

"Er is geen terugroepactie vanwege elektrische problemen bekend in Nederland", meldt een woordvoerder van BMW Nederland. "Als we na de uitzending van vanavond van de Dienst Wegverkeer (RDW) horen dat er ook hier auto's moeten worden teruggeroepen, beginnen we een actie volgens de gebruikelijke protocollen."