Van revolutie naar alledaags Terugblik: twintig jaar Ford Focus

Met de komst van de eerste generatie Focus gooide Ford hoge ogen vanwege het gedurfde ontwerp. Door de jaren heen is de Focus wat braver geworden. Waar komen we vandaan en waar gaat het heen met de Focus? Tijd voor een geschiedenisles!

Eerste generatie: 1998-2005

In 1998 verschijnt er voor de eerste keer een Focus op het toneel. Als opvolger van de Ford Escort is het ontwerp geheel vernieuwd. De designers hielden net als bij de Ka en Cougar vast aan de 'New Edge' designtaal. Hiermee zijn er harde lijnen op de tekentafel gebruikt, maar worden deze ook afgewisseld met rondingen in de koets. Waar de Escort specifiek voor de Europese markt was, werd de Focus een wereldburger. Na de komst van een nieuwe Opel Astra en Volkswagen Golf in dezelfde tijd, verscheen de Focus op het perfecte moment. De concurrentie bleek alleen te zwaar, want de Ford wist de Opel en Volkswagen nooit te verslaan wat verkoopcijfers betreft. Wel staat de eerste Focus bekend om zijn dynamische rijeigenschappen en betrouwbaarheid.

De reacties waren zo goed, dat de ontwerpers bij de facelift in 2001 weinig aan het design veranderde. Naast enkele wijzigingen bij de lamp- en bumperpartijen (de knipperlichten die naar de koplampen verhuisden) bleef het ontwerp van de drie- en vijfdeurs hatchback, de sedan en de stationwagon ongewijzigd. Daarnaast trakteerde Ford ons nog op twee speciale versies: in 2001maakten we kennis met de ST170, een jaar later met de dikke RS met de 2,0-liter turbomotor met 215 pk.

Tweede generatie: 2004-2011

Terwijl de eerste Focus nog een jaartje leverbaar was, rolde Ford in 2004 de tweede generatie Focus de showrooms binnen. Nadat de C-Max de primeur kreeg de eerste auto te zijn die gebruikmaakte van het nieuwe 'C1 platform', monteeert Ford ditzelfde platform onder de Focus. Auto's die hier verder gebruik van maken zijn onder andere de Mazda 3, Volvo S40 en Volvo C70. Het grootste verschil met deeerste Focus zit hem in de binnenruimte. In alle opzichten groeide de tweede Focus, en de extra ruimte die ontstond kwam ten goede aan het interieur. Hoewel de Focus van A tot Z opnieuw werd getekend, was het model toch herkenbaar als een Focus. Alle carrosserievormen bleven in vergelijking met de eerste Focus behouden. Nieuws is de in 2006 gepresenteerde cabriolet die als Focus CC werd vekrocht. Deze werd door Pininfarina getekend. Ook van deze generatie Focus verschenen sportieve versies: de ST kwam in 2005 met Volvo's 2,5-liter (225 pk), de meestal gifgroene RS werd in 2009 gepresenteerd: een vijfcilinder met 305 pk en vierwielaandrijving. In 2008 onderging de Focus een vrij heftige facelift aan de hand van Ford's destijds nieuwe 'Kinetec Design'

Derde generatie: 2011-2018

De derde en huidige generatie kennen we sinds 2011. Met de komst van de derde generatiemodel is het tijd dat we de driedeurs hatchback en cabriolet uitzwaaien, want de derde generatie staat enkel als vijfdeurs hatchback, sedan en stationwagen in de brochures. Voor het platform namen de ontwerpers een kijkje in de keuken van de tweede generatie C-Max. Na het ingetogener ontwerp van de tweede Focus werd de derde Focus met een nog neutralere hand getekend. Ook deze Focus werd een echte wereldburger, want hij reed bijvoorbeeld ook in Azië en Noord-Amerika rond. In 2013 maakte de Focus Electric zijn opwachting. Met de 108 kW sterke elektromotor kwam de Electric zo'n 162 kilometer ver. Lang bleef de Focus Electric echter niet in dienst, want na de facelift van de Focus in 2014 zwaaide de Nederlandse importeur het elektrische model alweer uit. Bij de facelift werden zoals vanouds de lampen aan voor- en achterkant aangepakt. Bij leaserijderswas de driecilinder 1.0 EcoBoost met 100 of 125 pk erg in trek. De Focus is in ons land nog altijd zeer populair en staat in Ford's verkooplijsten van 2017 op de tweede plaats. Ook van deze generatie kwam er een ST en daarna de RS: geen vijfcilinder meer maar wel 350 pk en wederom (speciale) vierwielaandrijving.

Tot juli van dit jaar staat de huidige Focus nog bij de dealers in de showrooms, daarna neemt de geheel nieuwe vierde generatie het stokje over.