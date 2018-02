Slideshow

Techrules met Ren RS naar Genève Eenzits extremist

Het Chinese Techrules brengt de Ren RS mee naar de Autosalon van Genève, een extreme hypercar waarvan we vandaag de eerste afbeelding te zien krijgen.

Techrules presenteerde vorig jaar in Genève de Ren, een elektrische extremist die de Zwitserse beurs dit jaar als Ren RS zal aandoen. De creatie is een lichtgewicht eenpersoonsversie van die eerder getoonde geweldenaar. Net als de Ren is de Ren RS vormgegeven door niemand minder dan Fabrizio en Giorgetto Giugiaro.

De puur voor het circuit bestemde Ren RS is afgesteld door motorsportspecialist L.M. Gianetti in Turijn. De auto komt beschikbaar met vier of zes elektromotoren. Bij die laatste zitten er twee elektromotoren voorin en vier achterin. Het totaalvermogen ligt op 1.305 pk en een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 3 tellen voorbij. De topsnelheid ligt op 330 km/h. Net als eerdere producten van Techrules beschikt de auto over een turbine die een generator kan aandrijven. Deze combinatie heeft de functie van een range-extender. Het accupakket meet 28 kWh en daarmee moet, als je de 80 liter diesel meerekent die de turbine opslurpt, een actieradius van 1.170 kilometer mogelijk zijn.

Techrules heeft ambitieuze plannen. Het bedrijf zegt momenteel druk in de weer te zijn om internationale bedrijven te spreken om wereldwijde productie en verkoop mogelijk te maken.