Slideshow

Techrules belicht Ren RS Speciaal voor het circuit

Het Chinese Techrules heeft de Ren RS uit de doeken gedaan, een bikkelharde circuitracer die straks de beursvloer van Genève onveilig gaat maken.

De Ren RS is de extra potente circuitversie van de op papier al imponerende Ren die het Chinese Techrules vorig jaar in Genève uit de doeken deed. Waar het origineel in totaal plek had voor drie inzittenden, is deze Ren RS een eenpersoons racer.

De Ren RS is afgesteld door motorsportspecialist L.M. Gianetti in Turijn. De auto komt beschikbaar met vier of zes elektromotoren. Bij die laatste zitten er twee elektromotoren voorin en vier achterin. Het totaalvermogen ligt bij de zesmotorige versie op 1.305 pk, het koppel is 2.340 Nm en een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 3 tellen voorbij. De topsnelheid ligt op 330 km/h. De variant met vier motoren schopt het tot 870 pk en 1.560 Nm. Net als eerdere producten van Techrules beschikt de van een koolstofvezel monocoque voorziene auto over een turbine die een generator kan aandrijven. Deze combinatie heeft de functie van een range-extender. Het accupakket meet 28,4 kWh en daarmee moet, als je de 80 liter diesel meerekent die de turbine opslurpt, een actieradius van 1.170 kilometer mogelijk zijn.

Volgens Techrules is het chassis stijver dan dat van de reguliere Ren. De Ren RS krijgt onder meer carbonkeramische remmerij die niet alleen krachtiger, maar ook nog eens 30 kilo lichter is dan het remsysteem van de Ren.

Techrules heeft ambitieuze plannen. Het bedrijf zegt momenteel druk in de weer te zijn om internationale bedrijven te spreken om wereldwijde productie en verkoop mogelijk te maken.